Agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Attilio Fontana | Faranno da scorta a Vance e Rubio La smentita del Viminale

Recentemente si è discusso della possibile presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune dichiarazioni di Attilio Fontana che hanno generato confusione. Tuttavia, il Viminale ha prontamente smentito tali indiscrezioni, chiarendo la posizione ufficiale. È importante affidarsi a fonti ufficiali per comprendere le misure di sicurezza e la partecipazione delle forze dell’ordine durante l’evento, evitando allarmismi infondati.

L’Ice, la famigerata polizia anti-immigrazione americana, sarà presente alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Dice di saperlo, e dal tono appare un buon margine di certezza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Soltanto per controllare il vicepresidente americano J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio ». Ma, come confermano a Open fonti del ministero dell’Interno, la notizia non risulta al Viminale, che pure è il responsabile delle questioni di sicurezza nazionale. Anzi, ci sarebbe la conferma che Vance, come da prassi per presidente e vicepresidente Usa, sarà scortato dal Secret service.🔗 Leggi su Open.online

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’agenzia Ice, nota per le sue attività di controllo all’immigrazione negli Stati Uniti, sarà presente con il ruolo di scorta ai rappresentanti ufficiali, tra cui il vicepresidente americano.

Agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

