Agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina la conferma di Fontana | Faranno da scorta a Vance e Rubio

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’agenzia Ice, nota per le sue attività di controllo all’immigrazione negli Stati Uniti, sarà presente con il ruolo di scorta ai rappresentanti ufficiali, tra cui il vicepresidente americano. La conferma ufficiale di Fontana chiarisce che l’intervento si limiterà a funzioni di sicurezza e tutela, senza coinvolgimenti di natura politica o mediatica. Un’ulteriore misura di sicurezza nelle manifestazioni sportive di grande rilevanza internazionale.

L’Ice, la famigerata polizia anti-immigrazione americana, sarà presente alle Olimpiadi di Milano-Cortina «soltanto per controllare il vicepresidente americano J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio ». È Attilio Fontana, presidente della Lombardia, a confermare l’arrivo degli agenti federali in Italia, dopo che da giorni la politica si divide sulla loro possibile presenza in occasione dei Giochi invernali, specialmente ora che negli Stati Uniti sono in corso forti proteste proprio contro l’operato dell’Ice, accusata dell’omicidio di Renée Good e Alex Pretti in Minnesota. Fontana: «Faranno le guardie del corpo».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su agenti ice

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno presenti in Italia, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: ‘Il governo deve spiegare’; Agenti dell'Ice a Milano-Cortina? Piantedosi: 'Non risulta'.

Olimpiadi Milano?Cortina 2026: agenti Ice in Italia? Piantedosi risponde alle criticheOlimpiadi di Milano-Cortina 2026: gli agenti Ice potrebbero affiancare le forze italiane tra sicurezza diplomatica e polemiche internazionali. notizie.it

L'Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi di Milano CortinaIl ministro Piantedosi ha risposto alle richieste di chiarimenti delle opposizioni sulla possibilità che personale dell’agenzia federale statunitense sia coinvolto nella sicurezza dei Giochi ... today.it

Due giornalisti italiani della Rai sono stati minacciati dagli agenti ICE negli Stati Uniti mentre stavano facendo il loro lavoro: un fatto gravissimo e inaccettabile, senza alcuna giustificazione. Dopo le violenze e le uccisioni per strada, ora passano alle intimidazi - facebook.com facebook

PODCAST | Alex, freddato dagli agenti Ice con dieci colpi. Obama: "Attacco ai valori Usa". #ANSA x.com