Milano-Cortina | Ruotolo Pd ' no a Ice a Olimpiadi'

Il dibattito sulla possibile presenza dell'Ice Hockey alle Olimpiadi Milano-Cortina è acceso. Ruotolo del PD critica la posizione, sottolineando come alcune decisioni possano essere influenzate da interessi stranieri, mettendo in discussione la coerenza e il rispetto delle scelte sportive italiane. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze organizzative e influenze esterne nel contesto olimpico.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Non hanno pudore. Pur di compiacere l'amico Amerikano sono disposti a tutto, a perdere anche la faccia. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che gli agenti dell'Ice, dell'Immigration and Customs Enforcement, sarebbero presenti in Italia 'solo per controllare' il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, e 'solo in misura difensiva'. Ma questa ipotesi è inaccettabile". Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd. "L'Ice non è una scorta né una forza diplomatica: è un corpo federale antimmigrazione che negli Stati Uniti si è reso responsabile di gravi e sistematiche violazioni dei diritti, operazioni aggressive e uccisioni di cittadini inermi, come dimostrano i fatti recenti di Minneapolis e numerosi altri episodi in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'arrivo dell'Ice, l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane, in Italia segna un'importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

Milano Cortina, la fiaccola olimpica passa a San Pietro

