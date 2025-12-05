Milano-Cortina | presentata in anteprima la Rho Ice Hockey Arena per le Olimpiadi

(Adnkronos) – Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey su ghiaccio, tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Milano Rho Ice Hockey Arena, allestita nei padiglioni 22 e 24, e che ospiterà dall’8 al 14 dicembre il Campionato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

