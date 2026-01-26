Milano-Cortina 2026: il sindaco Giuseppe Fontana ha confermato che la presenza della polizia internazionale (Ice) sarà limitata alla sicurezza di figure di alto profilo, come Vance e Rubio. La decisione iniziale di un intervento più ampio è stata rivista, sottolineando un approccio equilibrato alla sicurezza senza estremi. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle misure di protezione e al rispetto delle norme.

«L'Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, replicando sulla possibile presenza dell'Ice americana durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Successivamente la Regione ha aggiustato il tiro sulle parole del governatore. L'Ice a Milano Cortina «solo per la sicurezza di Vance e Rubio» Fontana ha risposto stamani a chi gli ha chiesto li chiedeva se è preoccupato per le scene di eccesso di violenza che arrivano dagli Usa: «Questo è tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese, non riguarda assolutamente le problematiche che qui si possono verificare - ha detto - La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo a Vance e a Rubio, quindi che ci siano loro, o che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che non gli succeda qualcosa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milano-Cortina, Fontana: «Ice ci sarà, ma solo per la sicurezza di Vance e Rubio». Poi il dietrofront

Approfondimenti su milano cortina

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio.

Agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: chi sono gli azzurri convocati nelle 16 discipline; Europei di Short track 2026: i convocati dell'Italia, il programma delle gare e dove vedere in diretta tv; Milano-Cortina, Fontana Agenti ICE solo a protezione di Vance e Rubio; Ufficializzate le Nazionali dei cinque sport sul ghiaccio: pronti 87 azzurri per i Giochi di Milano Cortina.

Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana conferma: Ci saranno per la sicurezza di Vance e Rubio. Poi fa retromarcia: Non so nullaGli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) saranno in Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina: la conferma ufficiale è arrivata dal presidente della Re ... ilfattoquotidiano.it

L'Ice sarà a Milano-Cortina, arriva la conferma di Fontana: ecco cosa faràMILANO - L' Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? L'annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: Saranno qui soltanto per controllare i ... corrieredellosport.it

MILANO CORTINA | Eterno Fischnaller: "La mia 7/a Olimpiade da sogno". Snowboarder azzurro 45 anni: "Che orgoglio, a casa però faccio il contadino". #ANSA - facebook.com facebook

Milano-Cortina, la famigerata Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi. Dall’omicidio di Renee Good in Minnesota fino ai Giochi di Milano-Cortina: “Aiutiamo il servizio di sicurezza Usa affiancando la vostra polizia". @SMaurizi x.com