Milano-Cortina Fontana | Ice ci sarà ma solo per la sicurezza di Vance e Rubio

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio. Secondo le sue parole, l'intervento delle forze di sicurezza sarà di natura difensiva, garantendo così la sicurezza senza creare tensioni o disagi aggiuntivi.

«L'Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente». Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, replicando sulla possibile presenza dell'Ice americana durante le Olimpiadi di Milano Cortina. L'Ice a Milano Cortina «solo per la sicurezza di Vance e Rubio» Fontana ha risposto stamani a chi gli ha chiesto li chiedeva se è preoccupato per le scene di eccesso di violenza che arrivano dagli Usa: «Questo è tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese, non riguarda assolutamente le problematiche che qui si possono verificare - ha detto - La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo a Vance e a Rubio, quindi che ci siano loro, o che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che non gli succeda qualcosa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Milano-Cortina 2026, Piantedosi: "ICE in Italia? Non ci risulta. Ma le delegazioni possono scegliere chi vogliono per la loro sicurezza"Il ministro Piantedosi ha chiarito che l'ICE, agenzia di immigrazione statunitense, non è prevista in Italia per i Giochi di Milano-Cortina 2026.

