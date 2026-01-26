Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti saranno presenti in Italia, come confermato inizialmente dal governo italiano e successivamente smentito. La presenza di personale statunitense si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza e collaborazione internazionale adottate in occasione dell'evento.

Agenti dell’ Immigration and Custom Enforcement, che si occupa del contrasto dell’immigrazione negli Stati Uniti, saranno in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lo ha confermato in un primo momento Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, spiegando che gli agenti saranno in servizio « soltanto in misura difensiva », con il compito di «fare la guardia del corpo al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio ». Tentando di porre fine alla polemica nata nei giorni scorsi per la presenza degli agenti dell’ I ce, nell’occhio del ciclone negli Stati Uniti, Fontana ha aggiunto: «Che ci siano loro, che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che nessuno gli dia uno spintone o che gli succeda qualcosa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano-Cortina: Fontana conferma la presenza dell’Ice, poi la smentita

Milano-Cortina 2026 si avvicina, con l’ICE destinato a rafforzare la sicurezza dell’evento.

Agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana conferma: Ci saranno per la sicurezza di Vance e Rubio. Poi fa retromarcia: Non so nullaGli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) saranno in Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina: la conferma ufficiale è arrivata dal presidente della Re ... ilfattoquotidiano.it

L'Ice sarà a Milano-Cortina, arriva la conferma di Fontana: ecco cosa faràMILANO - L' Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? L'annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: Saranno qui soltanto per controllare i ... corrieredellosport.it

