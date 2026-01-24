Milano-Cortina 2026 Piantedosi | Ice in Italia? Al momento non ci risulta

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che, al momento, non ci sono piani ufficiali per portare ghiaccio in Italia in vista di Milano-Cortina 2026. Tuttavia, le delegazioni straniere si organizzano autonomamente per garantire la sicurezza delle loro rappresentanze, scegliendo i propri fornitori. Questa osservazione evidenzia come, al momento, non siano stati definiti interventi specifici riguardo a questa esigenza nel contesto delle Olimpiadi.

"Al momento non ci risulta, ma le delegazioni straniere scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della seconda giornata del terzo Forum internazionale del turismo, organizzato dal ministero del Turismo in collaborazione con Enit, in corso a Milano, in merito alla possibilità che l'Ice possa essere in Italia in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

