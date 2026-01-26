Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie

Hudson Williams e Connor Storrie, le star della serie-fenomeno "Heated Rivalry" portano la fiamma olimpica durante la staffetta in vista della cerimonia di apertura allo stadio San Siro il 6 febbraio. Gli attori nella serie canadese interpretano due campioni rivali di hockey su ghiaccio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie TV ‘Heated Rivalry’, hanno partecipato al passaggio della torcia olimpica a Feltre, in provincia di Belluno.

A Feltre, nel contesto della preparazione per Milano Cortina 2026, si è registrato un afflusso di pubblico durante l’evento con Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie dedicata all’hockey su ghiaccio.

