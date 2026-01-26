Milano-Cortina 2026 Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica

Da tgcom24.mediaset.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie

Hudson Williams e Connor Storrie, le star della serie-fenomeno "Heated Rivalry" portano la fiamma olimpica durante la staffetta in vista della cerimonia di apertura allo stadio San Siro il 6 febbraio. Gli attori nella serie canadese interpretano due campioni rivali di hockey su ghiaccio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano cortina 2026 hudson williams e connor storrie portano la torcia olimpica

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica

Approfondimenti su milano cortina

Milano-Cortina 2026, le star di 'Heated Rivalry' Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie TV ‘Heated Rivalry’, hanno partecipato al passaggio della torcia olimpica a Feltre, in provincia di Belluno.

Milano Cortina 2026: bagno di folla a Feltre per Hudson Williams e Connor Storrie

A Feltre, nel contesto della preparazione per Milano Cortina 2026, si è registrato un afflusso di pubblico durante l’evento con Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie dedicata all’hockey su ghiaccio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Hudson Williams e Connor Storrie della serie Heated Rivalry annunciati come tedofori di Milano Cortina 2026; Gli attori di Heated Rivalry Hudson Williams e Connor Storrie saranno tedofori a Milano Cortina 2026; Hudson Williams e Connor Storrie di Heated Rivalry diventano tedofori per Milano Cortina 2026; Heated Rivalry alle Olimpiadi: Connor Storrie e Hudson Williams tedofori a Milano Cortina 2026.

milano cortina 2026 hudsonMilano-Cortina 2026, le star di 'Heated Rivalry' Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpicaHudson Williams e Connor Storrie, gli attori protagonisti della serie TV di successo 'Heated Rivalry', incentrata sull'hockey, hanno portato la torcia ... lapresse.it

milano cortina 2026 hudsonLe foto di Hudson Williams e Connor Storrie, tedofori per Milano Cortina 2026I due protagonisti di Heated Rivalry hanno portato la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali a Feltre, citando Mean Girls ... vanityfair.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.