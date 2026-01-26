Milano-Cortina 2026 le star di ' Heated Rivalry' Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie TV ‘Heated Rivalry’, hanno partecipato al passaggio della torcia olimpica a Feltre, in provincia di Belluno. L’evento si inserisce nel percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026. La loro presenza ha contribuito a sostenere l’entusiasmo e l’attesa per questa importante manifestazione sportiva.

Hudson Williams e Connor Storrie, gli attori protagonisti della serie TV di successo ' Heated Rivalry ', incentrata sull'hockey, hanno portato la torcia olimpica a Feltre, in provincia di Belluno, durante il percorso verso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio. Alla manifestazione andranno in scena 16 diverse discipline sportive, comprese alcune mai viste prima. Questi saranno i Giochi invernali più distribuiti nella storia e i due siti principali delle competizioni sono Milano e Cortina d'Ampezzo.

Hudson Williams e Connor Storrie di Heated Rivalry sono stati scelti come tedofori per i Giochi di Milano Cortina 2026.

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie

