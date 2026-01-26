Spari a Milano 20enne ucciso da agente

A Milano, nel tardo pomeriggio, un ragazzo di circa 20 anni è stato colpito e deceduto durante una sparatoria. L’intervento di un agente in borghese, che ha sparato ritenendo il giovane armato, ha portato alla sua morte. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità, che stanno ricostruendo l’accaduto.

20.20 20.20 Spari a Milano, morto un ventenne19.39 Pensioni, Cgil lancia allarme su uscita19.06 Maltempo, governo stanzia 100 milioni18.30 Interrogazione Pd su Ice alle Olimpiadi17.55 Colono armato fa inginocchiare due CC17.00 Olimpiadi, PS:"Ice non operà in Italia"17.00 Olimpiadi,PS: Ice non opererà in Italia16.30 Fontana:Ice per sicurezza Vance e Rubio "MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "POLVO SERÁN", vai all'articolo e al trailer e alla clipTEATRO - "RICCARDO III", vai all'articolo e al video FESTIVAL - "SUDESTIVAL – il festival lungo un inverno", vai all'articolo e al videoMUSEO - "MUSEO DELLA FRUTTA”, vai all'articolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su spari milano

Nella zona di Rogoredo a Milano, in via Impastato, si sono verificati degli spari che hanno portato alla morte di un giovane di 20 anni.

A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Arrestato a Milano trapper Baby Gang, trovato con una pistola

Ultime notizie su spari milano

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Spari in un bar di via Forze Armate a Milano, gambizzato 35enne. Raid mirato; Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Lite al bar, spunta una pistola: gli spari e la vittima in un lago di sangue.

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

Sparatoria a Milano, morto un 20enne: aveva una pistola replica a salve. Gli spari degli agenti in borghese alla vista dell'armaFuoco e paura a Milano. Gli spari hanno squarciato il silenzio di via Giuseppe Impastato intorno alle 18:00 di oggi, nel cuore del quartiere ... msn.com

Era disarmato. Le squadracce dell’ICE di Trump lo hanno ucciso con 10 spari al petto. Questi stessi criminali sono a Milano per scortare gli sportivi USA. Ma come è possibile essere arrivati a questo punto. - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano. Un ventenne è stato ucciso da una pattuglia. Aveva una pistola a salve x.com