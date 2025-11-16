Azzurre sulle montagne russe ai Mondiali di beach volley | stop per Gottardi Orsi Toth Scampoli Bianchi tornano a sorridere

Oasport.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittoria e una sconfitta per l’Italia del beach volley ai Mondiali di Adelaide in Australia. La coppia azzurra più attesa, GottardiOrsi Toth, è inciampata nella classica buccia di banana facendosi annullare 4 match ball (3 consecutivi sul 14-11 nel tie break) dalle neozelandesi PolleyMacDonald, che hanno compiuto l’impresa di giornata. Vittoria importante, invece, per ScampoliBianchi, che hanno sconfitto 2-1 le messicane TorresGutierrez, ma ancora non hanno la certezza di poter disputare la fase ad eliminazione diretta. Stop inatteso per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nella seconda sfida del girone del Mondiale di Adelaide contro le neozelandesi PolleyMacDonald. 🔗 Leggi su Oasport.it

