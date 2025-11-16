Azzurre sulle montagne russe ai Mondiali di beach volley | stop per Gottardi Orsi Toth Scampoli Bianchi tornano a sorridere
Una vittoria e una sconfitta per l’Italia del beach volley ai Mondiali di Adelaide in Australia. La coppia azzurra più attesa, GottardiOrsi Toth, è inciampata nella classica buccia di banana facendosi annullare 4 match ball (3 consecutivi sul 14-11 nel tie break) dalle neozelandesi PolleyMacDonald, che hanno compiuto l’impresa di giornata. Vittoria importante, invece, per ScampoliBianchi, che hanno sconfitto 2-1 le messicane TorresGutierrez, ma ancora non hanno la certezza di poter disputare la fase ad eliminazione diretta. Stop inatteso per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nella seconda sfida del girone del Mondiale di Adelaide contro le neozelandesi PolleyMacDonald. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
I colori di una famiglia sono veri custodi delle montagne del Cuneese. Nella provincia di Cuneo, una tradizione segreta si tramanda da oltre 150 anni. Una famiglia locale realizza manualmente pigmenti naturali per decorare affreschi sulle facciate di case e ch - facebook.com Vai su Facebook
Azzurre sulle montagne russe ai Mondiali di beach volley: stop per Gottardi/Orsi Toth, Scampoli/Bianchi tornano a sorridere - Una vittoria e una sconfitta per l'Italia del beach volley ai Mondiali di Adelaide in Australia. Da oasport.it
Le nazionali azzurre dominatrici mondiali: un 2025 da numeri record - Le due nazionali azzurre hanno infatti brillato in tutte le competizioni internazionali, ottenendo dei numeri che non hanno ... Scrive corrieredellosport.it