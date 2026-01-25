milan futuro dopo il chievoverona ecco la casatese merate

Dopo l’esperienza con il ChievoVerona, il Milan Futuro riprende il suo cammino e si prepara ad affrontare la Casatese Merate. La squadra si concentra sulla partita, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi e continuare il percorso di crescita. Una sfida importante per entrambe le formazioni, che mira a consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Dopo la parentesi ChievoVerona, è ora di tornare in campo per il Milan Futuro. Domani, alle ore 14:30, i ragazzi di Massimo Oddo scenderanno in campo contro la Casatese Merate alla ricerca dei 3 punti per rimanere vicini alla vetta. I rossoneri, infatti, occupano il secondo posto in classifica del Girone B. Ecco la match preview: (Fonte acmilan.com) - Dopo il ChievoVerona, la Casatese Merate. Per la serie "gli esami non finiscono mai", Milan Futuro è pronto a riscendere in campo per giocare la 21ª giornata di Serie D 20252026, in programma domenica 25 gennaio alle 14.30. A Solbiate Arno, lì dove era arrivato il passo falso col Pavia, i rossoneri vogliono restare in volo senza perdere di vista la vetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

