Milan fermato all’Olimpico | pari amaro e Inter a +5

Il Milan conclude il match all’Olimpico con un pareggio che lascia punti importanti in classifica, ma poco da festeggiare dal punto di vista emotivo. Di fronte a una Roma determinata e offensiva, i rossoneri hanno affrontato una partita difficile, mantenendo la solidità difensiva nei momenti cruciali. La partita evidenzia le difficoltà del Milan contro squadre aggressive e la distanza dall’Inter, ora a +5 in classifica.

Il Milan esce dall’Olimpico con un punto che pesa più in classifica che nel morale. Contro una Roma aggressiva e continua, i rossoneri hanno sofferto a lungo, reggendo l’urto soprattutto grazie a una fase difensiva solida nei momenti più delicati del match. I giallorossi hanno spinto, creato, ma senza trovare il colpo risolutivo. Il pareggio maturato nella capitale allunga però la distanza dalla vetta: il Milan scivola a cinque lunghezze dall’Inter capolista. Un margine che, nella corsa scudetto, comincia a farsi sentire. In redazione filtra la consapevolezza che il punto potrà tornare utile più avanti, ma intanto il campionato racconta un’altra storia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

