Roma-Milan 1-1 botta e risposta all’Olimpico | De Winter illude Pellegrini firma il pari

Roma e Milan si sono affrontate all’Olimpico, terminando con un pareggio 1-1 nella 22ª giornata di Serie A. La partita ha visto i rossoneri passare in vantaggio con De Winter, ma i giallorossi hanno pareggiato grazie a un rigore di Pellegrini. Una sfida equilibrata, che ha mostrato momenti di tensione e reazioni da entrambe le squadre.

Finisce in parità lo scontro diretto dell’Olimpico tra Roma e Milan: l’1-1 maturato nella 22ª giornata di Serie A racconta una gara intensa e divisa in due, con i rossoneri avanti grazie a De Winter e i giallorossi capaci di reagire con il rigore trasformato da Pellegrini. Roma dominante, Maignan decisivo. L’avvio è tutto a tinte giallorosse. La squadra di Gasperini aggredisce alta, alza il ritmo e schiaccia il Milan nella propria metà campo. Dopo appena 16 secondi è Malen a testare i riflessi di Mike Maignan, che inaugura una serata di grande lavoro. La pressione della Roma è costante: Koné, Soulé e ancora Malen trovano spazio per concludere, ma la porta rossonera resta inviolata grazie agli interventi del numero uno milanista. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Roma-Milan di Serie A 0-1: De Winter firma il vantaggio!

Diretta gol Serie A LIVE: Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De Winter

Roma-Milan 1-1, le pagelle giallorosse: Dybala-Malen, solo buone intenzioni (6). Pellegrini, undici metri di gioia (7). Con Mancini non si passa (7)

Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Maignan para tutto e ferma Gasperini. A De Winter risponde Pellegrini su rigore

