Il Milan ha iniziato le trattative per Ljubo Pulji?, giovane difensore centrale croato classe 2007, attualmente in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco. Questo movimento rientra nella strategia del club di rafforzare il settore giovanile, valutando talenti emergenti a livello internazionale. La scelta di Pulji? testimonia l'interesse del Milan nel sviluppare e integrare giovani promesse nel proprio progetto sportivo.

Il Milan si muove anche sul fronte giovani. I rossoneri hanno avviato i primi contatti per Ljubo Pulji?, difensore centrale croato classe 2007, attualmente in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco. Il profilo è finito sotto osservazione negli ultimi giorni e il club di via Aldo Rossi ha già iniziato a sondare il terreno. L’operazione, però, non è esclusiva: sul giovane centrale ci sono altri club europei pronti a inserirsi, segnale di un interesse crescente attorno a uno dei prospetti più monitorati della sua generazione. La notizia arriva direttamente dagli ambienti di mercato: a rilanciarla è Fabrizio Romano, che conferma l’avvio delle trattative senza ancora entrare nel merito di cifre o tempistiche. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, contatti avviati per Pulji?: difensore classe 2007

Sul calciomercato dell'Inter, sono stati avviati i primi contatti con l'Hajduk per il giovane difensore classe 2007 Mlacic.

Mlacic Inter si avvicina alla conclusione dell’accordo.

