Mlacic Inter si avvicina alla conclusione dell’accordo. I nerazzurri stanno lavorando per finalizzare l’acquisto del difensore classe 2007, con accelerazioni nelle ultime ore. Ecco i dettagli aggiornati sull’operazione e le prossime fasi previste.

Inter News 24 Mlacic Inter, colpo in arrivo! I nerazzurri accelerano per chiudre l’acquisto del difensore classe 2007: i dettagli sull’operazione. L’ Inter è pronta a chiudere l’affare per Branimir Mla?i?, difensore centrale classe 2007 dell’ Hajduk Spalato, come confermato anche da Gianluca Longari su X. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, il club nerazzurro sta spingendo per concludere l’affare a 5 milioni di euro e permettere al giocatore di restare in prestito all’Hajduk fino al termine della stagione. Tuttavia, la trattativa non è stata priva di difficoltà. Negli scorsi giorni, infatti, sembrava che l’operazione stesse rallentando, anche a causa del cambio di agente del giocatore e dell’ inserimento di altri club nella corsa al giovane difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mlacic Inter, si va verso la chiusura! I nerazzurri accelerano per definire l’affare per il difensore classe 2007: i dettagli

Mlacic Inter: affare in chiusura, i nerazzurri mettono le mani sul baby difensore. I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazioneL'Inter si avvicina alla conclusione dell'accordo per il giovane difensore Mlacic, segnando un'importante acquisizione per il settore giovanile e la prima squadra.

Calciomercato Inter, Mlacic incontro avviato con l’Hajduk per il difensore classe 2007Sul calciomercato dell'Inter, sono stati avviati i primi contatti con l’Hajduk per il giovane difensore classe 2007 Mlacic.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Inter, il vero motivo per cui Mlacic non è sicuro del sì! Ma quest’altro gioiello non vede l’ora; Inter, c'è un caso Mlacic: cambia procuratore, fa saltare la trattativa con l'Hajduk e ora è asta; Ultimatum a Mlacic: se entro domani non accetta, l'Inter rinuncia a prenderlo; L'Inter piazza il colpo Branimir Mlacic: chi è il difensore in arrivo dall'Hajduk Spalato, cifre e dettagli dell'operazione e quando arriva in Italia.

Inter, confermato l’incontro con Ramadani per MlacicPer il weekend è stato confermato l’incontro tra i dirigenti e il suo agente Fali Ramadani e sarà decisiva la volontà del giocatore. La società è molto serena: se il calciatore accetterà i parametri ... gianlucadimarzio.com

Mlacic-Inter, affare ancora possibile: le ultime | CMMlacic all'Inter, l'accordo ora è di nuovo possibile. Ecco le ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it ... calciomercato.it

Incontro Ramadani-Inter per Mlacic. “Il difensore prima di firmare vorrebbe…” x.com

Stallo per Mlacic e la verità sul Dibu Martinez: ecco l'aggiornamento di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter! https://www.internews24.com/mercato-inter-mlacic-dibu-martinez-parole-ultime/ #Inter #Romano #Calciomercato #SerieA - facebook.com facebook