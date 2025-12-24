Calciomercato Inter Mlacic incontro avviato con l’Hajduk per il difensore classe 2007
Sul calciomercato dell'Inter, sono stati avviati i primi contatti con l’Hajduk per il giovane difensore classe 2007 Mlacic. La società nerazzurra sta valutando un trasferimento, con una valutazione stimata intorno ai cinque milioni di euro. L’incontro rappresenta un primo passo nel processo di valutazione e negoziazione, nell’ambito di una strategia di rafforzamento del reparto difensivo.
Inter News 24 Calciomercato Inter, avviati i primi contatti per Mlacic difensore dell'Hajduk valutato circa cinque milioni con un progetto iniziale. In chiave calciomercato Inter, nelle ultime ore emerge un nome nuovo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Nei giorni scorsi, come riportato da Fabrizio Romano, c'è stato un incontro tra l' Inter e l'entourage di Branimir Mlacic, giovane centrale di proprietà dell' Hajduk Spalato. Il profilo è quello di un difensore molto giovane ma già seguito da diversi club europei. L'Inter non è infatti l'unica società interessata, ma il contatto diretto conferma come il club nerazzurro abbia iniziato a muoversi concretamente.
