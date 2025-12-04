Verona e Monaco | 70 anni di storia condivisa tra migrazioni e nuove identità europee

4 dic 2025

Mercoledì 3 dicembre Verona e Monaco hanno celebrato i settant’anni dagli accordi che, nel 1955, avviarono il reclutamento della manodopera italiana in Germania. Un convegno, promosso dal Comune di Verona con la Fondazione Mei e il Museo nazionale dell’Emigrazione, ha intrecciato ricerca storica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

