Verona e Monaco | 70 anni di storia condivisa tra migrazioni e nuove identità europee
Mercoledì 3 dicembre Verona e Monaco hanno celebrato i settant’anni dagli accordi che, nel 1955, avviarono il reclutamento della manodopera italiana in Germania. Un convegno, promosso dal Comune di Verona con la Fondazione Mei e il Museo nazionale dell’Emigrazione, ha intrecciato ricerca storica. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
VIDEO | Verona e Monaco, un legame di 70 anni: storia, migrazioni e memoria condivisa Vai su Facebook
Emigrazione italiana: Verona, domani i 70 anni dell’accordo italo-tedesco sul lavoro - Ricorrono quest'anno i 70 anni dell'accordo italo tedesco sul lavoro che portò in Germania, tra il 1955 e la metà degli anni 70 oltre 500mila italiani assunti nella Germania Ovest. Segnala agensir.it
Gran Guardia: Verona celebra i 70 anni del Patto sul Lavoro Italia-Germania - Mercoledì 3 dicembre, la Gran Guardia di Verona ospita il convegno per i 70 anni del Patto sul Lavoro Italia- Riporta veronaoggi.it
A Verona i 70 anni dell'accordo italo-tedesco sul lavoro - tedesco sul lavoro firmato il 20 dicembre 1955, il Comune di Verona ha scelto di celebrare la ricorrenza, in collaborazione con il Mei - Secondo msn.com
A VERONA SI CELEBRANO 70 ANNI ACCORDO ITALO-TEDESCO SUL LAVORO (1) - L’iniziativa, promossa dal Comune di Verona in collaborazione con il Mei – Muse ... Riporta 9colonne.it
ITALIANI ALL'ESTERO - 70° ACCORDO ITALO-TEDESCO SUL LAVORO - SE N'E' PARLATO A VERONA IN UN CONVEGNO PROMOSSO DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON IL MEI ... - PREMIER GIORGIA MELONI HA RICEVUTO OGGI A PALAZZO CHIGI PRES. Scrive italiannetwork.it
EMIGRAZIONE, A VERONA CELEBRAZIONE 70 ANNI ACCORDO LAVORO ITALO-TEDESCO (2) - Un contributo fondamentale arriverà da Federica Onelli del MAECI, che presenterà l’Archivio Storico Diplomatico come una delle principali fonti per ricostruire la storia dell’emigrazio ... 9colonne.it scrive