Migranti naufragio nel Mediterraneo | almeno 50 morti

Un tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha provocato almeno 50 vittime, con un solo sopravvissuto recuperato a Malta. L’incidente evidenzia ancora una volta le difficoltà e i rischi affrontati dai migranti in cerca di una vita migliore. Le autorità stanno lavorando per gestire l’emergenza e approfondire le circostanze di questa tragedia.

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato decine di vittime. Le autorità hanno confermato che un solo sopravvissuto è stato tratto in salvo a Malta. Secondo la sua testimonianza, almeno 50 migranti hanno perso la vita. Il gruppo era partito dalla Tunisia e avrebbe trascorso circa 24 ore in acqua prima dei soccorsi. Lo riferisce l'organizzazione Alarm Phone su X. Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimo. Un tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite. Il sopravvissuto salvato da una nave e portato a Malta. L'ong Alarm phone segnala da giorni la sparizione dai radar di tre imbarcazioni partite dalla Tunisia. Ricerche dei naufraghi senza esito. Almeno 50 morti in un naufragio di migranti nel Mediterraneo centrale: tratto in salvo l'unico superstite, rimasto aggrappato a un rottame per 24 ore. Due nuove tragedie nel Mediterraneo, due stragi di migranti. Un bambino e una donna sono stati trovati morti al largo della costa sud-orientale dell'isola greca di Ikaria, nel Mar Egeo settentrionale, dopo l'affondamento di un'imbarcazione con a bordo oltre 50.

