Migranti somali accuse di frodi ed elezioni rubate | ecco perché Trump ce l’ha col Minnesota

Il Minnesota, stato storico elettore democratico, ha una lunga tradizione di sostegno ai candidati liberal, con una continuità che dura da quasi 50 anni. Recenti accuse di frodi e tensioni legate all’immigrazione, tra cui le controversie sui migranti somali, hanno attirato l’attenzione di figure come Donald Trump. Questo contesto evidenzia le sfide e le complessità politiche di uno degli Stati più fedeli alla sinistra negli Stati Uniti.

È lo Stato che vota democratico continuativamente da più di tutti gli altri: da quasi 50 anni – per ben tredici elezioni presidenziali, dal 1976 al 2024 – il Minnesota ha sempre scelto i candidati liberal, così come ha fatto Minneapolis dal 1977. Questa è la quinta grande città a essere presa di mira dalla repressione dell’immigrazione di Trump, dopo la sua promessa elettorale di avviare la più grande operazione di deportazione di migranti clandestini della storia. Quella nelle Twin Cities – Minneapolis e St Paul – è iniziata il 1°dicembre, “Operation Metro Surge”. Il braccio armato della sua strategia è l’ Ice ( Immigration and Customs Enforcement ), nata nel 2003 come forza anti-terrorismo e ora incaricata di rastrellamenti di presunti migranti illegali, che di fatto agisce impunita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante una conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha mostrato fotografie di persone arrestate o ricercate in Minnesota, commentando sulla loro nazionalità e etnia.

