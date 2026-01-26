La BBC ha condiviso le testimonianze di due donne filmate senza consenso attraverso occhiali smart Ray-Ban Meta AI, sottolineando le conseguenze di pratiche di sorveglianza non autorizzate. Le loro storie evidenziano le problematiche legate alla privacy e all’uso improprio della tecnologia, con ripercussioni emotive e sociali. Un approfondimento importante sul rispetto dei diritti individuali in un mondo sempre più connesso.

La Bbc ha raccontato le storie di due donne, filmate senza il loro consenso tramite gli occhiali Ray-Ban Meta Ai e insultate su Tiktok. La prima, Dilara, stava pranzando nel negozio londinese in cui lavora quando un uomo alto le si è avvicinato dicendole: “I capelli rossi significano che hai appena avuto il cuore spezzato”. Il ragazzo, col tentativo di ottenere il numero di Dilara, ha proseguito la conversazione in ascensore, chiedendole il numero di telefono. La ragazza si è gentilmente rifiutata e l’uomo non ha insistito. La vittima ha scoperto in un secondo momento di essere stata filmata di nascosto con gli occhiali smart e che il video aveva ricevuto 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno filmato e umiliata. Ero solo un pezzo di carne”: il racconto choc alla BBC di due donne, filmate senza il loro consenso con gli occhiali smart

