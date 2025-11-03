Allerta meteo in Abruzzo | inizio settimana con piogge e venti
La settimana inizia con un'allerta meteo diramata dal Centro funzionale d’Abruzzo. Per la giornata di lunedì 3 novembre 2025, si legge, è prevista criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutta la regione. L'avviso è valido fino a mezzanotte.Le previsioniA. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
