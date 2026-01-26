Meteo neve a quote bassissime | ecco dove e quando

La prossima settimana in Italia sarà caratterizzata da un clima instabile, con condizioni meteorologiche variabili e maltempo diffuso. In particolare, sono previste nevicate a quote molto basse in alcune regioni, segnando un cambiamento rispetto ai giorni precedenti. Ecco una panoramica su dove e quando si attendono le principali precipitazioni nevose, per una pianificazione accurata delle attività e degli spostamenti.

La prossima settimana non porterà condizioni di stabilità sull'Italia, che continuerà a essere interessata da una fase di maltempo piuttosto intensa. Come ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, sono infatti attese nuove perturbazioni di origine atlantica dirette verso il Mediterraneo, capaci di generare precipitazioni diffuse, vento forte e nevicate anche a bassa quota. Solo nella giornata di lunedì 26 gennaio è prevista una breve tregua, destinata però a durare poco, prima dell'arrivo di una nuova serie di fronti temporaleschi. Il peggioramento più marcato è atteso tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, quando il centro di bassa pressione si posizionerà sul Mar Ligure, influenzando in modo significativo le regioni settentrionali.

