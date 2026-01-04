Le previsioni meteo per la Lombardia segnalano un inizio settimana con temperature molto rigide e nevicate che interessano anche le zone di bassa quota e le pianure. In particolare, Milano e altre località della regione potrebbero sperimentare nevicate inaspettate, anche a quote generalmente non previste. Ecco le informazioni aggiornate sulle condizioni meteo e sulle aree interessate da questa ondata di freddo, per una pianificazione consapevole delle prossime ore.

Milano, 4 gennaio 2025 – Inizio settimana decisamente polare in Lombardia, come nel resto del Nord del Paese. Già in queste ore la colonnina di mercurio è nettamente scesa, con temperature gelide e ormai pienamente invernal i. Ma attenzione: nelle prossime ore le correnti artiche molto fredde in discesa dal Nord Europa avranno ulteriori conseguenze sul meteo, anche in Lombardia. Ecco cosa potrebbe succedere con l’inizio della settimana. Atteso anche il ritorno della neve. Ma dove e soprattutto quando? Le previsioni meteo verso l’Epifania e fino al week-end. Nevicate anche in pianura e a quote basse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve in Lombardia, quando e dove: nevicate anche a bassissime quote e in pianura. Ecco le previsioni meteo

