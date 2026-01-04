Neve in Lombardia ecco quando e dove | nevicate anche a bassissime quote e in pianura Le previsioni meteo

Le condizioni meteorologiche in Lombardia si fanno più rigide all'inizio di questa settimana, con nevicate che interessano anche le zone a basse quote e in pianura. Le previsioni meteo indicano un'intensa ondata di freddo, con precipitazioni nevose distribuite su diverse aree della regione. Ecco le informazioni aggiornate su quando e dove potrebbe cadere la neve nei prossimi giorni.

Milano, 4 gennaio 2025 – Inizio settimana decisamente polare in Lombardia, come nel resto del Nord del Paese. Già in queste ore la colonnina di mercurio è nettamente scesa, con temperature gelide e ormai pienamente invernal i. Ma attenzione: nelle prossime ore le correnti artiche molto fredde in discesa dal Nord Europa avranno ulteriori conseguenze sul meteo, anche in Lombardia. Ecco cosa potrebbe succedere con l’inizio della settimana. Atteso anche il ritorno della neve. Ma dove e soprattutto quando? Le previsioni meteo verso l’Epifania e fino al week-end. Nevicate anche in pianura e a quote basse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

