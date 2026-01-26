Meteo le previsioni in Campania per lunedì 26 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per lunedì 26 gennaio 2026. La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi, con possibili deboli piogge a partire dalla mattina, in graduale attenuazione nel pomeriggio. Temperature miti e condizioni di stabilità sono previste nella seconda parte della giornata. Di seguito, i dettagli per le principali città della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1478m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

