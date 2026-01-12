Meteo le previsioni in Campania per lunedì 12 gennaio 2026

Ecco le previsioni del tempo in Campania per lunedì 12 gennaio 2026. La giornata si presenterà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi in gran parte della regione. Non sono attese precipitazioni significative, offrendo condizioni favorevoli per le attività quotidiane. Di seguito, i dettagli specifici per le principali località della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1017m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1001m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

