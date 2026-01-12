Meteo le previsioni in Campania per lunedì 12 gennaio 2026
Ecco le previsioni del tempo in Campania per lunedì 12 gennaio 2026. La giornata si presenterà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi in gran parte della regione. Non sono attese precipitazioni significative, offrendo condizioni favorevoli per le attività quotidiane. Di seguito, i dettagli specifici per le principali località della zona.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1017m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1001m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 5 gennaio 2026
Leggi anche: Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026
Meteo le previsioni in Campania per lunedì 5 gennaio 2026.
Allerta meteo oggi, 2 gennaio 2026: gialla in Campania/ Previsioni: perturbazione sul Centro-Sud - Allerta meteo oggi, 2 gennaio 2026: la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità ordinaria per la regione Campania, i dettagli ... ilsussidiario.net
Meteo Epifania, maltempo in Campania: piogge diffuse e calo delle temperature - Meteo Epifania di maltempo in Campania: piogge diffuse il 6 gennaio e freddo in arrivo nei prossimi giorni. 2anews.it
Le previsioni meteo in Campania giorno per giorno: tornano piogge e freddo a metà settimana - Dopo un inizio in sordina, fatta eccezione per il transitorio ma significativo raffreddamento avvenuto nella giornata di San Silvestro, la stagione invernale 2025/26 appare intenzionata ... msn.com
METEO: Previsioni del tempo del Centro meteorologico siciliano per lunedì 12 gennaio 2026 Condizioni: il cielo si presenterà sereno o leggermente velato su tutta la Regione per gran parte del giorno. Temperature: in diminuzione nei valori minimi, stabili o in - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.