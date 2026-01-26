Mercato Inter Marchetti chiarisce la situazione su Perisic Le parole

In aggiornamenti recenti, Marchetti ha fornito chiarimenti sulla situazione di Ivan Perisic nel mercato dell’Inter. Di seguito, le ultime notizie e approfondimenti sul club nerazzurro e le strategie di mercato in corso. Restate informati sulle evoluzioni che riguardano uno dei giocatori chiave della squadra e le eventuali conseguenze per il futuro dell’Inter.

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e i nerazzurri sono tra i protagonisti più attivi della sessione invernale. Come riportato da Luca Marchetti, noto esperto di trasferimenti, ai microfoni di Sky Sport 24 (fonte ufficiale dell'indiscrezione), la priorità assoluta per la Beneamata riguarda la fascia destra, rimasta sguarnita dopo il pesante infortunio occorso a Denzel Dumfries, il potente laterale olandese noto per le sue doti fisiche e le progressioni devastanti.

Marchetti sul mercato dell’Inter: «Si lavora su Perisic, ecco perché non so se ci riuscirà. Darmian? Non ha una questo»

Marchetti commenta il mercato dell’Inter a Radio Deejay, focalizzandosi sulle trattative in corso.

Mercato Inter, Marchetti chiarisce: «Palestra piace, ecco cosa può succedere a gennaio»

L'attenzione del mercato si concentra sul futuro dell'Inter, con particolare interesse per le strategie di rafforzamento previste a gennaio.

