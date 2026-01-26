Mercato Inter Marchetti chiarisce la situazione su Perisic Le parole

In aggiornamenti recenti, Marchetti ha fornito chiarimenti sulla situazione di Ivan Perisic nel mercato dell’Inter. Di seguito, le ultime notizie e approfondimenti sul club nerazzurro e le strategie di mercato in corso. Restate informati sulle evoluzioni che riguardano uno dei giocatori chiave della squadra e le eventuali conseguenze per il futuro dell’Inter.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e i nerazzurri sono tra i protagonisti più attivi della sessione invernale. Come riportato da Luca Marchetti, noto esperto di trasferimenti, ai microfoni di Sky Sport 24 (fonte ufficiale dell’indiscrezione), la priorità assoluta per la Beneamata riguarda la fascia destra, rimasta sguarnita dopo il pesante infortunio occorso a Denzel Dumfries, il potente laterale olandese noto per le sue doti fisiche e le progressioni devastanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Marchetti chiarisce la situazione su Perisic. Le parole Approfondimenti su mercato inter Marchetti sul mercato dell’Inter: «Si lavora su Perisic, ecco perché non so se ci riuscirà. Darmian? Non ha una questo» Marchetti commenta il mercato dell’Inter a Radio Deejay, focalizzandosi sulle trattative in corso. Mercato Inter, Marchetti chiarisce: «Palestra piace, ecco cosa può succedere a gennaio» L'attenzione del mercato si concentra sul futuro dell'Inter, con particolare interesse per le strategie di rafforzamento previste a gennaio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su mercato inter Argomenti discussi: Sky - Daniel Maldini piace al Napoli: per ora nessun diretto contatto con l'Atalanta, concorrenza Juventus; Marchetti sul mercato dell'Inter: Si lavora su Perisic, ecco perché non so se ci riuscirà. Darmian? Non ha una questo. Marchetti: Inter, se non arriverà Perisic qualche idea ci sarà. Darmian…Il giornalista di Sky ha parlato anche del mercato nerazzurro durante un intervento su Radio Dee Jay ... msn.com Il mercato dell'Inter a gennaio? Un buon giocatore, un campione e... una lunga serie di flopLa squadra mercato dell'Inter (Ausilio, Marotta, Baccin) lo ripete spesso. Comprare tanto per comprare è inutile: se la squadra è già competitiva e in corsa su tutti i fronti possibili, investire ... gazzetta.it FcInterNews.it. . Spazio alle ultimissime da Appiano in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e agli aggiornamenti di calciomercato. Fatta per Jakirovic, attesa per Mlacic e Perisic. Retroscena clamoroso su Onana. - facebook.com facebook #Inter, #Dimarco torna a (in)cantare: la mossa sul mercato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.