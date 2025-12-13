Mercato Inter Marchetti chiarisce | Palestra piace ecco cosa può succedere a gennaio

L'attenzione del mercato si concentra sul futuro dell'Inter, con particolare interesse per le strategie di rafforzamento previste a gennaio. Marchetti ha fornito chiarimenti sulla situazione, sottolineando l'interesse per alcuni aspetti legati alla palestra e alle possibili operazioni di mercato. Di seguito, i dettagli e le prospettive per la sessione di gennaio.

Inter News 24 . Il punto sui movimenti dei nerazzurri. Ai microfoni di Radio DeeJay, durante il programma Football Club, l’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha delineato le strategie della Beneamata in vista della finestra invernale. Sebbene l’orientamento generale della dirigenza sia quello di pianificare la prossima stagione, come suggerito dal conduttore Ivan Zazzaroni, non è escluso che Beppe Marotta possa cogliere occasioni last minute se il mercato le offrisse. L’attenzione è focalizzata quasi interamente sulla corsia di destra, dove le condizioni fisiche di Denzel Dumfries destano preoccupazione. Internews24.com

