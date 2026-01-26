Mercato Atalanta Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A | la rivelazione di Moretto

L’attenzione del mercato dell’Atalanta si concentra su Samardzic, che potrebbe essere trasferito presto, mentre Ederson e Lookman sono già blindati. La strategia della società mira a proteggere i propri talenti e a ottimizzare la rosa, in un contesto di continue trattative e valutazioni per rafforzare la squadra.

