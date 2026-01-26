Mercato Atalanta Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A | la rivelazione di Moretto

Da calcionews24.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attenzione del mercato dell’Atalanta si concentra su Samardzic, che potrebbe essere trasferito presto, mentre Ederson e Lookman sono già blindati. La strategia della società mira a proteggere i propri talenti e a ottimizzare la rosa, in un contesto di continue trattative e valutazioni per rafforzare la squadra.

Calciomercato Genoa, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Amorim dell’Alverca! C’è la prima mossa Barcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. Ultimissime Guido Rodriguez Valencia: ufficiale l’approdo del centrocampista argentino in Liga. Il comunicato e tutti i dettagli Diretta gol Serie A LIVE: Verona Udinese 1-1, prima Atta e poi Orban! Intervallo Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato atalanta ederson e lookman blindati ma samardzic pu242 partire subito ecco chi lo vuole in serie a la rivelazione di moretto

© Calcionews24.com - Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto

Approfondimenti su Atalanta SerieA

Mercato Milan, Loftus-Cheek può partire: ecco chi lo vuole e perché lui ci vuole andare

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, potrebbe lasciare il club nella sessione invernale di calciomercato.

Mercato Inter, Ederson può lasciare l’Atalanta: ecco il prezzo che ingolosisce Marotta! Novità dalla Spagna

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Atalanta SerieA

Argomenti discussi: Atalanta, Ederson: Sono tornato al top. Sul mercato...; Perché l'Atalanta può vendere Ederson a gennaio: quanto vale e dove può andare; Ederson alla vigilia del Bilbao, tra campo e mercato pensando alla Champions: Guardiamo in alto; Da Perisic a Ederson: le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/01).

mercato atalanta ederson eAtalanta, Samardzic resta in uscita: c'è la FiorentinaStando a quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, il giocatore che invece resterebbe in rampa di lancio è Lazar Samardzic: per lui poco spazio fino a questo momento con ... fantacalcio.it

mercato atalanta ederson eAtalanta, l’Atletico può tornare alla carica per EdersonEderson nel mirino dell’Atletico Madrid: l’Atalanta resiste a gennaio, ma in estate la cessione è possibile in caso di mancato rinnovo ... calcioatalanta.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.