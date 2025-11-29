Mercato Inter Ederson può lasciare l’Atalanta | ecco il prezzo che ingolosisce Marotta! Novità dalla Spagna

Inter News 24 Arrivano grosse novità sul mercato Inter: il centrocampista brasiliano Ederson può lasciare l’Atalanta ad un prezzo scontato. Il futuro del centrocampista brasiliano Ederson all’ Atalanta sembra essere lontano da Bergamo. In Spagna continuano a circolare voci insistenti su una sua possibile cessione a fine stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 con la Dea. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il prezzo del cartellino del mediano brasiliano potrebbe oscillare tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra decisamente più accessibile rispetto ai 65-70 milioni richiesti dal club bergamasco nelle precedenti sessioni di mercato, confermando le recenti dichiarazioni dell’agente André Cury a Cadena SER. 🔗 Leggi su Internews24.com

