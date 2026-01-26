Menarini | parte la CIGO ma non inciderà sulle stabilizzazioni

È stato definito un accordo che prevede l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presso lo stabilimento Menarini di Flumeri, a seguito di un calo delle commesse. La misura, temporanea, non influirà sui processi di stabilizzazione del personale. La decisione mira a gestire la situazione di mercato mantenendo l’occupazione e garantendo la continuità delle attività produttive.

È stato raggiunto l’accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presso lo stabilimento Menarini di Flumeri, a causa del calo delle commesse. Lo strumento partirà dal 9 febbraio con un primo fermo che interesserà 60 lavoratori, per poi estendersi progressivamente fino a coinvolgere circa il 90% delle maestranze a metà del mese di aprile. La durata complessiva prevista è di 13 settimane. Nel corso del confronto è stato inoltre chiarito che il ricorso alla CIGO non inciderà in alcun modo sui percorsi di stabilizzazione dei lavoratori con contratto in scadenza nel periodo di riferimento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su menarini parte

Menarini ha annunciato la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per 29 lavoratori, segnando un passo avanti nella trattativa.

Le lavoratrici e i lavoratori di Menarini esprimono forte preoccupazione per il ritardo del Governo nel rispettare gli impegni sulle gare pubbliche.

Ultime notizie su menarini parte

