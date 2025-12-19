Ritardo del Governo sulle gare pubbliche l' allarme lanciato dai lavoratori e dalle lavoratrici di Menarini

Le lavoratrici e i lavoratori di Menarini esprimono forte preoccupazione per il ritardo del Governo nel rispettare gli impegni sulle gare pubbliche. L’assemblea sindacale denuncia questa situazione, evidenziando come l’inerzia possa compromettere la stabilità e il futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti. È ora di fare chiarezza e adottare le misure necessarie per rispettare gli impegni presi, tutelando il settore e i lavoratori coinvolti.

