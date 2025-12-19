Ritardo del Governo sulle gare pubbliche l' allarme lanciato dai lavoratori e dalle lavoratrici di Menarini
Le lavoratrici e i lavoratori di Menarini esprimono forte preoccupazione per il ritardo del Governo nel rispettare gli impegni sulle gare pubbliche. L’assemblea sindacale denuncia questa situazione, evidenziando come l’inerzia possa compromettere la stabilità e il futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti. È ora di fare chiarezza e adottare le misure necessarie per rispettare gli impegni presi, tutelando il settore e i lavoratori coinvolti.
L’assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori Menarini denuncia il grave ritardo del Governo nel rispettare gli impegni assunti sulle gare pubbliche. Dopo mesi di annunci, la situazione riporta di fatto al punto di partenza.Preoccupazioni per l'occupazioneA pagare le conseguenze di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Lavoratori e lavoratrici dell’ispettorato davanti al palazzo del governo
Leggi anche: Gare pubbliche, unanimità per la proposta Scoccia a sostegno delle spese anticipate dai professionisti
Il ritardo dei lavori è enorme, con l’Aula convocata per il 22. Quasi scontato che arriverà un maxiemendamento del governo per chiudere la partita - facebook.com facebook
Aggressioni a personale di bus e treni, Pastorino (Pd): "Governo in ritardo per tutelare la sicurezza dei lavoratori" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.