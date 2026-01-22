principe harry in lacrime in tribunale per meghan markle hanno reso la sua vita un inferno assoluto

Il principe Harry si è presentato in tribunale, visibilmente emozionato, per testimoniare sul trattamento riservato a Meghan Markle e sulle pressioni dei tabloid. Con voce rotta, ha descritto il suo dolore e quello della famiglia, accusando la stampa di aver reso la vita di Meghan un vero e proprio inferno. Questo intervento si inserisce in un contesto di confronto pubblico e legale sulla tutela della privacy e dei diritti dei membri della famiglia reale.

Il principe Harry si è lasciato andare a un duro sfogo con la voce rotta in Tribunale, durante la sua deposizione all’Alta Corte di Londra nell’ambito della battaglia legale avviata con altri vip contro il gruppo editoriale britannico di Daily Mail e Mail on Sunday (Associated Newspapers Limited). Al centro del contenzioso ci sono le presunte intercettazioni illegali subite anche tramite investigatori privati e microspie. Harry ha detto con la voce rotta: “Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di Meghan un inferno assoluto”. Perché il principe Harry era in Tribunale L'attacco del principe Harry ai tabloid La difesa del Mail contro le accuse di Harry Perché il principe Harry era in Tribunale Il principe Harry ha concluso con la voce rotta dall’emozione la sua deposizione all’Alta Corte di Londra nell’ambito della disputa legale avviata con altre persone famose, tra cui Elton John, Sadie Frost o Liz Hurley, contro il gruppo editoriale britannico del Daily Mail e del Mail on Sunday (Associated Newspapers Limited) in relazione alle presunte intercettazioni illegali subite per anni, anche attraverso il ricorso a investigatori privati e microspie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

