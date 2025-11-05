Rihanna e A$AP Rocky tornano sul red carpet in coordinato e con 632.500 dollari di gioielli addosso
Mamma e papà sono usciti — e lo hanno fatto in grande stile. A meno di due mesi dalla nascita della loro terza figlia, Rocki, Rihanna e A$AP Rocky sono riapparsi insieme sul red carpet dei CFDA Fashion Awards 2025. E come sempre, non hanno solo partecipato: hanno detto qualcosa con i loro look. Rihanna e A$AP Rocky hanno fatto il loro come back sul red carpet (e anche molto costoso).. Rihanna è arrivata con la calma di chi sa che non deve dimostrare niente. Indossava un cappotto nero di Alaïa stretto in vita che, a ogni passo, lasciava intravedere un flash delle sue parachute pants bianche — una scelta che solo lei può far sembrare couture. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
