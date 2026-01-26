Maxi concorso a Genova per 641 infermieri | i posti disponibili negli ospedali

È stato pubblicato un maxi concorso a Genova per 641 posti di infermiere a tempo indeterminato. L’azienda ospedaliera metropolitana ha gestito l’intera procedura, offrendo opportunità di inserimento stabile nelle strutture sanitarie dell’area metropolitana. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per professionisti del settore interessati a lavorare in ambito ospedaliero nella città di Genova.

Sono 641 i posti messi a bando per l’assunzione di infermieri a tempo indeterminato nell’area metropolitana, nell’ambito del maxi-concorso gestito dall’azienda ospedaliera metropolitana, che ha curato l’intero iter delle procedure concorsuali. Alla scadenza del bando sono pervenute 1.399 domande di partecipazione, a conferma dell’elevato interesse per il rafforzamento degli organici del Servizio sanitario regionale. I nuovi assunti saranno così assegnati: 365 infermieri in Aom, di cui 170 all’Irccs ospedale policlinico San Martino, 120 all’ospedale Villa Scassi, 75 all’ente ospedaliero Galliera.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su genova concorso

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su genova concorso

Argomenti discussi: Sanità, in arrivo 641 infermieri a Genova. E la Regione cerca medici collaboratori per le case di comunità; Sanità, in arrivo 641 infermieri a Genova. E la Regione cerca medici collaboratori per le case di comunità; Concorso ATS 2025: 3.839 posti - Graduatorie e Scelta delle amministrazioni da parte dei vincitori; Infarto allo stadio per un tifoso del Genoa, salvato con il defibrillatore sugli spalti.

