In Brianza si cercano medici | il concorso per 3 posti negli ospedali di Monza e Brianza

La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di tre medici presso gli ospedali di Monza e della Brianza. La selezione mira a trovare professionisti qualificati per rafforzare il personale sanitario della regione. Le candidature sono aperte a medici interessati a contribuire al servizio sanitario locale, con procedure chiare e trasparenti.

L’emergenza in Brianza. Sos medici di famiglia. Ne mancano quattrocento - Domenico Picone: "Scarsa programmazione, occorre rilanciare la professione". ilgiorno.it

Arrivano in tre. Nuovi medici per le famiglie - Da lunedì saranno inseriti nell’ambito di scelta del Comune di Desio tre nuovi medici “di assistenza primaria del ruolo unico a ciclo di scelta“, ossia medici di medicina generale, a tempo ... ilgiorno.it

