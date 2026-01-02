In Brianza si cercano medici | il concorso per 3 posti negli ospedali di Monza e Brianza
La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di tre medici presso gli ospedali di Monza e della Brianza. La selezione mira a trovare professionisti qualificati per rafforzare il personale sanitario della regione. Le candidature sono aperte a medici interessati a contribuire al servizio sanitario locale, con procedure chiare e trasparenti.
La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ha bandito un concorso pubblico per la ricerca di tre medici.Un concorso per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico (area chirurgica, specialità chirurgiche, disciplina chirurgia generale). Due medici verranno assegnati alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Così mafia, 'ndrangheta e camorra si infiltrano negli appalti a Monza e in Brianza
Leggi anche: Maranza e clienti che cercano "rifugio" nei negozi: così stanno cambiando i centri di Monza e della Brianza. La mappa
In Brianza si cercano medici: il concorso per 3 posti negli ospedali di Monza e Brianza.
In Brianza si cercano medici: il concorso per 3 posti negli ospedali di Monza e Brianza - Un concorso per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico (area chirurgica, specialità chirurgiche, disciplina chirurgia generale). monzatoday.it
L’emergenza in Brianza. Sos medici di famiglia. Ne mancano quattrocento - Domenico Picone: "Scarsa programmazione, occorre rilanciare la professione". ilgiorno.it
Arrivano in tre. Nuovi medici per le famiglie - Da lunedì saranno inseriti nell’ambito di scelta del Comune di Desio tre nuovi medici “di assistenza primaria del ruolo unico a ciclo di scelta“, ossia medici di medicina generale, a tempo ... ilgiorno.it
Cercano casa zona Monza e Brianza. Grazie se ci aiuti a condividere - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.