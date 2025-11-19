Il bando di concorso pubblicato il 18 novembre in Gazzetta Ufficiale. Un maxi-reclutamento per rafforzare il sistema sanitario dell’ Ospedale Policlinico San Martino di Genova e dell’area metropolitana: è quanto emerge dalla Gazzetta Ufficiale numero 90 del 18 novembre 2025, che ufficializza l’apertura del concorso pubblico a gestione unificata per l’assunzione di 641 infermieri a tempo indeterminato. La selezione riguarda l’ Area dei professionisti della salute e dei funzionari, profilo sanitario dell’ infermiere, e rappresenta una delle procedure più rilevanti degli ultimi anni per l’ospedale e la sanità ligure. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Concorso pubblico 641 infermieri al Policlinico San Martino di Genova: i dettagli