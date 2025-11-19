Concorso pubblico 641 infermieri al Policlinico San Martino di Genova | i dettagli

Notizieaudaci.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bando di concorso pubblicato il 18 novembre in Gazzetta Ufficiale. Un maxi-reclutamento per rafforzare il sistema sanitario dell’ Ospedale Policlinico San Martino di Genova e dell’area metropolitana: è quanto emerge dalla Gazzetta Ufficiale numero 90 del 18 novembre 2025, che ufficializza l’apertura del concorso pubblico a gestione unificata per l’assunzione di 641 infermieri a tempo indeterminato. La selezione riguarda l’ Area dei professionisti della salute e dei funzionari, profilo sanitario dell’ infermiere, e rappresenta una delle procedure più rilevanti degli ultimi anni per l’ospedale e la sanità ligure. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

concorso pubblico 641 infermieri al policlinico san martino di genova i dettagli

© Notizieaudaci.it - Concorso pubblico 641 infermieri al Policlinico San Martino di Genova: i dettagli

Altre letture consigliate

concorso pubblico 641 infermieriASST Cremona: concorso per infermieri, assunzioni a tempo indeterminato - l'ASST di Cremona ha indetto un concorso per infermieri pediatrici da assumere a tempo indeterminato. ticonsiglio.com scrive

Concorso Inps per 138 infermieri, il bando: le prove, i requisiti, lo stipendio e come presentare domanda - Sarà indetto a breve dall'Inps il concorso pubblico, per titoli d esami, per assumere a tempo indeterminato 138 funzionari sanitari. Si legge su corriereadriatico.it

Puglia, verso il concorso unico regionale per 1.000 infermieri - La Asl Bari approva la delibera per il concorso unico regionale destinato a 1. Si legge su nurse24.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Pubblico 641 Infermieri