Quando escono le materie della seconda prova alla Maturità 2026 e come cambia l'esame

Le materie della seconda prova alla Maturità 2026 vengono generalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, anche se non è prevista una data ufficiale fissa. Per quest'anno, si attende di conoscere le materie di indirizzo, che rappresentano un elemento importante dell'esame. La scelta delle materie può comportare variazioni nel percorso di preparazione degli studenti, che devono rimanere aggiornati sulle eventuali novità ufficiali.

Maturità 2026: a breve le materie oggetto d’esame. Ed è già tototraccia: San Francesco, Intelligenza artificiale e pace

A breve saranno comunicate le materie dell’Esame di maturità 2026. Tra le possibili tracce, si ipotizzano temi come San Francesco, l’intelligenza artificiale e la pace. Il Ministero fornirà nelle prossime settimane le indicazioni ufficiali sulle discipline che comporranno l’esame, offrendo agli studenti un quadro più chiaro per prepararsi al meglio.

