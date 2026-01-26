Matteo Dagasso sarà un nuovo giocatore del Venezia

Matteo Dagasso, centrocampista originario di Sondalo, si appresta a unirsi al Venezia. Dopo le ultime trattative, in poche ore l’accordo sarà ufficializzato, segnando un nuovo passo nella sua carriera. Il trasferimento rappresenta un’opportunità importante sia per il giocatore che per la squadra, che puntano a rafforzare il reparto centrale. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Questione di poche ore e Matteo Dagasso, centrocampista di origini sondaline, sarà un nuovo giocatore del Venezia. I lagunari e il Pescara, società nella quale Dagasso è cresciuto e ha militato fino a questo punto della stagione in serie B, hanno trovato un accordo sulla base di due milioni di euro più bonus. Il talentuoso centrocampista sta sostenendo in queste ore le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Il Venezia ha battuto la concorrenza di due squadre di serie A, Genoa e Cagliari, e probabilmente nella scelta di Dagasso ha pesato il fatto di poter essere titolare sin da subito e inseguire comunque la massima serie proprio con i lagunari che al momento occupano la seconda posizione nella classifica di serie B.

