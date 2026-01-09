Lazio è ufficiale | Mattéo Guendouzi è un nuovo giocatore del Fenerbahçe

Il Fenerbahçe ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Mattéo Guendouzi, che si è unito alla squadra in questa finestra di mercato. Il calciatore, originario della Lazio, ha mostrato grande determinazione anche durante le ultime partite, dimostrando professionalità e impegno. La sua presenza rappresenta un’importante aggiunta al reparto centrocampo del club turco, che punta a rafforzare la propria rosa nella seconda parte della stagione.

Roma 8 gennaio 2026 - Ieri ha giocato con la valigia in mano e nonostante questo ha dato il 100% lottando su ogni singolo pallone come suo classico. Terminata la partita contro la Fiorentina, l'abbraccio caldo con i tifosi della Curva Nord e anche un velo di commozione ha passato il volto di Mattéo Guendouzi, pronto al passaggio in Turchia, un trasferimento ufficializzato nella giornata di oggi. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha infatti messo nero su bianco il passaggio al Fenerbahçe del centrocampista classe 1999.

