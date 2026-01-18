Mateta Juve pronta l’offerta bianconera per l’attaccante del Crystal Palace | questa la strategia di Ottolini Le ultime

La Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore, mentre la dirigenza bianconera sta definendo i dettagli dell’offerta. La strategia di Ottolini si concentra sull’inserimento di un attaccante affidabile, in linea con le esigenze della squadra e le disponibilità economiche. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla trattativa.

Mateta Juve, il Palace apre alla cessione e Comolli forza la mano sul budget, ecco cosa trapela dalle ultime indiscrezioni. La sessione invernale di calciomercato della Juventus sta per vivere una svolta clamorosa dettata dalle esigenze tecniche e dalle opportunità improvvise. Il DS Marco Ottolini e la dirigenza bianconera sono pronti a fare un’eccezione alla regola aurea del bilancio per affondare il colpo su Jean-Philippe Mateta. Il Crystal Palace, attraverso le parole del tecnico Oliver Glasner, ha aperto ufficialmente alla cessione: il giocatore può partire, a patto che il prezzo sia giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mateta Juve, pronta l’offerta bianconera per l’attaccante del Crystal Palace: questa la strategia di Ottolini. Le ultime Leggi anche: Mateta Juve, il Crystal Palace fissa il prezzo del cartellino. L’attaccante ha voglia di Serie A: situazione complicata. Le ultime Leggi anche: Mateta Juve, i bianconeri insistono per l’attaccante: la richiesta del Crystal Palace e le possibili mosse di Comolli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. SkySport - Pronta la prima offerta della Juventus per Mateta: 30 milioni tra prestito e riscatto, ecco cosa manca per concludere l'operazione... - Secondo quanto riportato recentemente dalla redazione di SkySport, la Juventus è pronta a fare la prima offerta al Crystal Palace (vittorioso contro il Sunderland nell'ultimo turno ... tuttojuve.com

Quanto guadagna Mateta, l'obiettivo della Juventus per l'attacco: ingaggio e scadenza del contratto col Crystal Palace - L'attaccante francese classe '97 è nel mirino dei bianconeri che spingono per averlo già a gennaio Le due priorità della Juventus per il mercato di gennaio sono un centrocampista centrale e un esterno ... msn.com

#Mateta- #Juventus: partiamo da questo concetto di ieri sera “il muro è crollato e la scelta dell’attaccante fatta”. La Juventus è concentrata su una prima punta che sia tale, al netto di altri nomi inopportuni fatti nelle ultime ore. La Juventus prende l’obbligo a gen x.com

Mateta in campo per 90' col Crystal Palace L'obiettivo della Juve segna un eurogol, poi annullato Il racconto della sua partita nel primo commento - facebook.com facebook

