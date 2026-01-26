Mateta, attaccante del Crystal Palace, continua a essere nel mirino della Juventus. Nonostante le trattative, il club inglese mantiene la propria posizione e non ha modificato la richiesta per il trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con la possibilità di sviluppi futuri che potrebbero influenzare il mercato della squadra bianconera.

Mateta alla Juventus, il giocatore del Crystal Palace resta nel mirino dei bianconeri. Ma il club chiede sempre 40 milioni per cederlo. Le ultime. Il mercato invernale della Juventus entra nel vivo e, con il tramonto della pista che portava a En Nesyri, i riflettori si spostano prepotentemente sulla Premier League. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un profilo che possa garantire fisicità e gol, e il nome che sta nuovamente scalando le gerarchie nelle ultime ore è quello di Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe valutando con estrema attenzione il profilo dell’attaccante francese in forza al Crystal Palace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta alla Juventus, il giocatore resta nella lista di Comolli: il Crystal Palace non cambia la posizione. La richiesta del club inglese per l’attaccante

Mateta Juve, i bianconeri insistono per l’attaccante: la richiesta del Crystal Palace e le possibili mosse di ComolliLa Juventus continua a mostrare interesse per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, considerato un'opzione per l'attacco.

Mateta Juve, l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace. Ecco cosa sta succedendo: un club inglese bussa alla portaMateta, attaccante del Crystal Palace, ha manifestato insoddisfazione dopo la respinta dell’offerta della Juventus.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

