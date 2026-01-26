Masso precipita sulla Cassino–Formia | divelto il guardrail

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 2026, un masso si è distaccato dalla montagna sovrastante la superstrada Cassino–Formia, causando la sua temporanea chiusura. Il tratto interessato, nel territorio di Esperia, è stato riaperto ieri sera con il traffico regolato a senso unico alternato, dopo aver rimosso il masso e verificato la stabilità della zona.

Formia, 26 gennaio 2026 – La superstrada Cassino–Formia è tornata percorribile da ieri sera a senso unico alternato nel tratto che attraversa il territorio del comune di Esperia, dopo il distacco di un enorme masso dalla montagna sovrastante la carreggiata. Il blocco di roccia si è staccato improvvisamente, rotolando a valle e finendo sulla sede stradale, per poi precipitare in un burrone sottostante. Solo per una fortuita coincidenza, in quel momento non transitavano veicoli, evitando conseguenze ben più gravi. Non si registrano feriti. L’impatto ha provocato ingenti danni alle infrastrutture di sicurezza: il masso ha infatti divelto il guardrail che delimita la carreggiata proprio nel punto a ridosso del burrone, rendendo necessario un intervento immediato per la messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Masso si stacca dalla montagna e attraversa la superstrada Cassino–FormiaNella zona di Esperia, un masso di grandi dimensioni si è staccato da un costone montano sovrastante la superstrada Cassino–Formia, attraversando improvvisamente la carreggiata. Leggi anche: Greve in Chianti, masso precipita sulla strada Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Masso precipita sulla S.R. 630: strada chiusa a Esperia, disagi alla viabilità e al trasporto scolastico; Chiusa la Formia -Cassino. Dramma sfiorato sulla superstrada: cade un masso cade sulla carreggiata; Paura sulla Cassino - Formia: masso piomba in carreggiata, sfiorata la tragedia; Masso si stacca dalla montagna e attraversa la superstrada Cassino–Formia. Masso caduto sulla Cassino-Formia, il prefetto chiude la strada al traffico: la piogga aumenta il rischio di atri distacchiIl prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, ha disposto questa sera l'immediata chiusura della superstrada 630 Cassino - Formia, il ... msn.com Masso si stacca e si abbatte sulla superstrada Cassino Formia(ANSA) - ESPERIA, 25 GEN - La superstrada Cassino - Formia è percorribile da questa sera a senso unico alternato nel tratto che attraversa il territorio del comune di Esperia dove un enorme masso si è ... msn.com #NUORO – Dopo gli episodi dei giorni scorsi, gli effetti delle piogge torrenziali continuano a farsi sentire a Nuoro e nel territorio circostante. Poco prima delle 16,00 di questo pomeriggio, un grosso masso è precipitato sulla carreggiata. - Non fermarti al titolo - c - facebook.com facebook

