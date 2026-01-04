Inter U23 Novara 0-0 il 2026 inizia con un pari a reti bianche | ecco com’è andata

Allo stadio, Inter U23 e Novara si sono affrontate in una partita senza reti, segnando l’inizio del 2026 con un pareggio. La sfida, valida per la seconda squadra nerazzurra, si è conclusa a reti inviolate, offrendo un’istantanea equilibrata tra le due formazioni. Ecco un resoconto dettagliato di quanto successo in questa partita.

di Giuseppe Colicchia la sfida della seconda squadra nerazzurra. Il 2026 dell' Inter U23 inizia con un pareggio a reti inviolate che lascia l'amaro in bocca. I nerazzurri, guidati in panchina dall'esperto Stefano Vecchi, non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il roccioso Novara. Un risultato che ha ripercussioni immediate sulla classifica: la Beneamata sale a quota 28 punti ma scivola al sesto posto, subendo il sorpasso del Trento. Il momento di appannamento prosegue: per i milanesi si tratta della sesta gara consecutiva senza i tre punti e, dato ancora più allarmante, la terza di fila senza trovare la via della rete.

