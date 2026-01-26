Maschere animazione e pesca solidale | il Carnevale è pronto a partire

Il Carnevale si avvicina e domenica 8 febbraio, dalle 14:30, la piazza di Spontricciolo si anima con una festa dedicata a bambini e famiglie. L’evento include maschere, animazione e attività di pesca solidale, offrendo un’occasione di svago e solidarietà. La tradizionale manifestazione, organizzata nel rispetto delle norme, mira a coinvolgere la comunità in un momento di festa e condivisione.

Domenica 8 febbraio, a partire dalle 14:30, la piazza di Spontricciolo ospiterà la tradizionale festa di Carnevale, con un programma di attività pensate per coinvolgere bambini e famiglie. Tra musica, balli e animazione a tema, la piazza diventerà il luogo ideale per sfoggiare i costumi più creativi e originali. Ad attendere i più piccoli ci saranno i giochi e l’animazione, oltre a un simpatico omaggio che verrà consegnato a tutti i bambini presenti. Non mancherà, inoltre, la tradizionale pesca di beneficenza, un momento di solidarietà che da sempre accompagna lo spirito festoso del quartiere di San Lorenzo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Maschere, musica e magia: Ozzano celebra il 49° Carnevale

Carnevale, che feste! Tra carri e maschere il divertimento è qui

