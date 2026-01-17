Maschere musica e magia | Ozzano celebra il 49° Carnevale

Ozzano si appresta a ospitare la 49ª edizione del Carnevale, un evento tradizionale che coinvolge la comunità locale. Domenica 1 febbraio 2026, a partire dalle 14:00, Piazza Allende si anima con musica, maschere e intrattenimento per tutti. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e celebrare questa festa popolare nel rispetto delle tradizioni.

Ozzano si prepara per la 49ª edizione del Carnevale. Domenica 1 febbraio 2026, a partire dalle ore 14:00, Piazza Allende si trasformerà in un palcoscenico, tra musica, colori e divertimento per tutte le età. "Il Carnevale a Ozzano dell'Emilia è un appuntamento atteso, che porta un'ondata di entusiasmo, creatività e divertimento e in grado di coinvolgere famiglie, bambini, associazioni e tanti cittadini – spiega l'assessore alla cultura del Comune di Ozzano dell'Emilia, Matteo Di Oto - La 49esima edizione rappresenta un traguardo importante e testimonia la vitalità di una tradizione che continua a rinnovarsi grazie all'impegno della nostra Proloco.

