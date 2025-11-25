Tari 2025 città e Regioni dove si paga di più e di meno

Nel 2025 la spesa media delle famiglie italiane per la gestione dei rifiuti urbani toccherà quota 340 euro, con un aumento del 3,3 per cento rispetto al 2024, quando era stata di 329 euro. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, relativo all’anno in corso. Ecco le città e Regioni dove si paga di più (e di meno) per la Tari. Tari, le Regioni dove si paga di più e di meno. La crescita della tassa sui rifiuti è generalizzata e interessa quasi tutta Italia: ci sono infatti stati aumenti in 95 capoluoghi su 110. Le uniche Regioni in controtendenza sono Molise, Valle d’Aosta e Sardegna, che segnano una lieve riduzione o una sostanziale stabilità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tari 2025, città e Regioni dove si paga di più (e di meno)

