Mario Polisano racconta Tito Brandsma | il martire di Dachau e l’uomo della gioia che parla all’Europa di oggi

Mario Polisano narra la vita di Tito Brandsma, martire di Dachau e testimone di fede e coraggio. Attraverso questa biografia, l’autore offre una riflessione sulla sua figura, simbolo di libertà di coscienza e umanità, con uno sguardo rivolto all’Europa di oggi. Un racconto che va oltre i fatti, cercando di restituire l’anima di un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel Novecento.

Ci sono biografie che non si limitano a raccontare una vita: provano a restituire un'anima. È quello che fa Mario Polisano nel suo lavoro dedicato a Tito Brandsma, carmelitano olandese morto nel campo di concentramento di Dachau, oggi figura sempre più centrale per chi cerca testimonianze di fede, coraggio e libertà di coscienza nel cuore del Novecento. Il libro nasce da un percorso di studio: l'incontro con Brandsma avviene durante un cammino accademico, in un contesto in cui i grandi eventi della Seconda guerra mondiale e l'orrore dei lager diventano materia di ricerca, riflessione e responsabilità.

